Про це вона заявила під час свого виступу в Лісабоні. Меркель сказала, що "ви завжди дієте в той час, в якому перебуваєте" і що вона не шкодує про свої рішення.

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Під кутом зору того часу було дуже раціонально і зрозуміло отримувати трубопровідний газ, зокрема й із Росії, який був дешевшим, ніж скраплений природний газ з інших частин світу,

– додала колишня канцлерка Німеччини.

Ба більше, вона назвала Росію надійним постачальником енергоносіїв.

"Жорстокий напад з боку Росії (на Україну – 24 канал) призвів до змін, це поворотний момент, і новий уряд, звичайно, повинен мати справу з цим, і він це робить", – сказала Меркель.

Довідка. Ангела Меркель очолювала уряд Німеччини з 2005 по 2021 рік. Під час її перебування на посаді був введений в експлуатацію російський газопровід "Північний потік-1", а також завершене будівництво "Північного потоку-2". Останній газогін так і не був введений в експлуатацію, оскільки нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц зупинив процес його сертифікації незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель продовжує підігрувати Росії. Раніше, німецька політикиня заявила, мовляв, міцного миру в Європі не можна досягнути без участі країни-агресорки. На це відповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

На його думку, пані Меркель і є однією з причин такої масштабної трагедії в Україні, оскільки вона постійно підтримувала Росію, мовляв, країна-агресорка має бути інтегрована в економічний простір Європи й без її газу ЄС не обійдеться.

А політолог Микола Давидюк вважає, що подібні заяви Меркель дуже сильно "пахнуть російським газом". Вони абсолютно безвідповідальні та обурливі, враховуючи, як росіяни скалічили долі мільйонів українців. Як наголошує Давидюк, Меркель упродовж всієї своєї каденції не була канцлером, а просто "губернаторкою, яка підігрувала Росії на території Німеччини".

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