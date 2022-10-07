Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, заяви Меркель дуже сильно "пахнуть російським газом". Вони абсолютно безвідповідальні та обурливі, враховуючи, як росіяни скалічили долі мільйонів українців.

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Як наголошує Давидюк, Меркель упродовж всієї своєї каденції не була канцлером, а просто "губернаторкою, яка підігрувала Росії на території Німеччини".

Ці заяви – яскраве тому підтвердження. Меркель не є об'єктивним політиком, і до неї потрібно ставитися як до політичного лузера, яка відійшла на пенсію… Те, що вона приїжджала в Україну і брехала, що нас підтримує – все це випливає. Радий, що це сталося. Але шкода, що сталося досить пізно,

– зазначив Давидюк.

Чи впливають заяви Меркель на думку німецького суспільства

Давидюк переконаний, що ці заяви ніяк не впливають на німців, адже у вже є новий канцлер. Меркель робить такі провокативні кроки, щоб задовольнити власних друзів у Кремлі та відпрацювати усі "бонуси", які вона від них отримувала.

Після усіх цих заяв, на думку політолога, Меркель можна прирівняти з французьким політиком Марін Ле Пен. Щоправда, остання намагається зараз "відмазатися" від російських грошей.

"Треба шукати причину і рішення не в жертві, на кого напали, а в тому, хто напав. Це розуміють навіть діти, але чомусь відставні топполітики намагаються грати в дурня. "Давайте глянемо з іншого боку", "чому Українаі не йде на перемовини"… Бо там прихована здача мільйонів територій та мільйонів людей", – наголосив Давидюк.

Він підкреслив, що ще у 2008 році Ангела Меркель зрадила Україну, коли відмовила у вступі в НАТО. Якби Київ тоді опинився в Альянсі, то не було б мільйонів жертв та постраждалих і в Україні, і в Грузії. Тому Меркель – політичний ветеран, яка нічого не зробила для стабільності Європи, а тепер усі пожинають плоди її політики.

Давидюк розкритикував останні заяви Ангели Меркель: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно Ангела Меркель закликала не ігнорувати погрози Росії в контексті війни проти України та не сприймати їх як блеф. Про це вона заявила на церемонії, присвяченій до 77-річчя з моменту заснування німецької газети Süddeutsche Zeitung.

Там Меркель наголосила, що напад на Україну – це "глибокий поворотний момент". І "нам усім наполегливо рекомендується серйозно ставитися до слів, а не класифікувати їх як блеф із самого початку". Згодом ексканцлерка зазначила, що міцний мир в Європі можна досягнути лише за участі Росії.

В цей ж момент зараз політична верхівка Кремля намагається знайти відповідального за провали Путіна у війні в Україні. Найімовірніше, ним виявиться міністр оборони Росії Шойгу.