Втім, насправді мир в Європі можливій тільки без Росії, а також лише після військової поразки та політичної трансформації країни-окупантки. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Росія порушує безпеку у світі

На його думку, пані Меркель і є однією з причин такої масштабної трагедії в Україні, оскільки вона постійно підтримувала Росію, мовляв, країна-агресорка має бути інтегрована в економічний простір Європи й без її газу ЄС не обійдеться.

Очевидно, що Росія є тією країною, яка знищує безпекові контури Європейського Союзу. Безумовно, Росія має програти та понести юридичну відповідальність на трибуналі. Безумовно, Росія має пройти через трансформацію своєї політичної системи, а також багато людей мають сісти в тюрми. Це ключове для безпеки Європи та України,

– наголосив Подоляк.

"Я думаю про Меркель можна говорити тільки в минулому, як про одну з людей, яка теж має нести певну юридичну відповідальність за все, що сьогодні відбувається", – підсумував радник голови ОП.

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Заяви Меркель "пахнуть російським газом"

Політолог Микола Давидюк вважає, що подібні заяви Меркель дуже сильно "пахнуть російським газом". Вони абсолютно безвідповідальні та обурливі, враховуючи, як росіяни скалічили долі мільйонів українців.

Як наголошує Давидюк, Меркель упродовж всієї своєї каденції не була канцлером, а просто "губернаторкою, яка підігрувала Росії на території Німеччини".

Ці заяви – яскраве тому підтвердження. Меркель не є об'єктивним політиком, і до неї потрібно ставитися як до політичного лузера, яка відійшла на пенсію… Те, що вона приїжджала в Україну і брехала, що нас підтримує – все це випливає. Радий, що це сталося. Але шкода, що сталося досить пізно,

– зазначив Давидюк.