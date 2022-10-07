Ангела Меркель переконана, що погрози Росії потрібно сприймати серйозно і миру без держави-терористки досягнути неможливо. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк написав про абсурдність цих наративів.

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Реакція Подоляка на заяви Меркель

За словами представника ОП, заклики до миру від Росії є проявом лицемірства. Не можна спершу здійснювати геноцид мирних громадян України, а потім сідати за стіл перемовин, наче нічого не було.

Росія вдирається в Україну, знищує міста, влаштовує масові страти, загрожує світу ЗМУ (зброєю масового ураження – 24 канал), якщо той не дозволить геноцид та анексію. Здавалося б, усе зрозуміло. Але знову виходить пані Меркель і каже, що без Росії не буде міцного миру,

– написав Подоляк.

Також він поставив риторичне питання про те, як зупинити розмови про перемовини з Росією.

Цинічні заяви Матвієнко про перемовини

Голова Федеральних зборів Росії Валєнтіна Матвієнко закликала Київ розпочати діалог про мир. Відповідну заяву вона зробила під час 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії. Представниця країни-терористки "переконана", що парламенти Росії та України зможуть зрозуміти один одного та домовитись.

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На лицемірні слова Матвієнко відреагувала заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона наголосила, що ніхто переговорів вести не буде з тими, хто проголосував за анексію українських територій та виправдовує інші воєнні злочини Росії.

Також на це відповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він констатував, що Україна розпочне діалог лише з новою владою Росії.

Варте уваги – Матвієнко хоче перемовин: дивіться відео