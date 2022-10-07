Ангела Меркель застерегла від ігнорування погроз Росії у контексті війни в Україні як блефу. Вона заявила, що напад на Україну став "глибоким поворотним моментом".

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Меркель вважає, що холодна війна не закінчилася

При цьому Меркель підкреслила, що "нам усім наполегливо рекомендується серйозно ставитися до слів, а не класифікувати їх як блеф із самого початку".

Колишня лідерка Німеччини наголосила, що міцного миру в Європі може бути досягнуто лише за участю Росії.

Поки нам не вдалося цього зробити, холодна війна насправді ще не закінчилася,

– сказала Меркель.

Яка позиція у Меркель щодо війни Росії проти України

В Україні Ангелу Меркель звинувачують у блокуванні євроатлантичної інтеграції нашої країни. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що у 2008 році США були готові взяти Україну та Грузію до НАТО.

Однак категорично проти була Німеччина, яку очолювала Меркель. За словами Резнікова, Німеччина переконувала, що не потрібна ескалація з Росією та диктатором Владіміром Путіним.

Ангела Меркель вважає правильним своє рішення у 2008 році не приймати Україну до НАТО.

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У квітні на тлі звірств росіян на Київщині Володимир Зеленський запросив Ангелу Меркель і колишнього президента Франції Ніколя Саркозі в Бучу. Зеленський хотів, щоб вони побачили, до чого призвела їхня політика поступок Росії.

Та Меркель не прийняла запрошення президента України і в квітні відвідала Італію. Згодом вона пояснила, що поїздка в Італію була важливою для неї.

Колишня лідерка Німеччини засудила вторгнення Росії на другий день повномасштабної війни. Та свою солідарність з Україною вона висловила тільки на 99 день війни.

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