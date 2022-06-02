Нова заява Ангели Меркель про Україну

1 червня під час церемонії прощання з президентом профспілки DGB Ангела Меркель заявила що не буде давати поради збоку, але вона підтримує зусилля уряду "знайти кінець цій варварській війні". Та додала, що її солідарність з Україною.

Читайте також: Меркель вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році

За що критикують колишню канцлерку Ангелу Меркель

Ангела Меркель була канцлеркою Німеччини протягом 16 років. Вона вільно володіє російською мовою, тому що виросла в колишній комуністичній Східній Німеччині. Протягом усього мандату Меркель країна посилювала свою залежність від російської нафти та газу.

Меркель отримала критику з боку США та інших держав за підтримку нового газопроводу "Північний потік-2", який призначений для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини. Новий канцлер Олаф Шольц закрив цей проєкт до його запуску.

Також колишня канцлерка заявляла про необхідності продовження спілкування з президентом Владіміром Путіним навіть після, як Росія анексувала Крим та розпочала війну на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Меркель зробила коротку заяву що немає виправдання для відвертого порушення міжнародного права та вона стежить за подіями, що розвиваються, з "великим занепокоєнням і співчуттям". Але її мовчання з того часу викликало невдоволення.

Актор Ульріх Маттес, друг Меркель, захищав її, він сказав, що війна турбує її, але вона не хоче втручатися. "Я підозрюю, що вона не хоче бути свого роду другим канцлером", – сказав він.

Також на тему: Німці спеціально затягують час, щоб послабити Україну, – Давидюк про надання зброї

Також деякі інші німецькі політики, у тому числі її колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель, визнали, що політика примирення з Росією, можливо, була занадто оптимістичною.

Варте уваги – шалені втрати ворога станом на 1 червня: дивіться відео