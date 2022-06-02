Новое заявление Ангелы Меркель об Украине

1 июня во время церемонии прощания с президентом профсоюза DGB Ангела Меркель заявила, что не будет давать совета со стороны, но она поддерживает усилия правительства "найти конец этой варварской войне". Она добавила, что ее солидарность с Украиной.

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За что критикуют бывшего канцлера Ангелу Меркель

Ангела Меркель была канцлером Германии в течение 16 лет. Она свободно владеет русским языком, потому что выросла в бывшей коммунистической Восточной Германии. В течение всего мандата Меркель страна усиливала свою зависимость от российской нефти и газа.

Меркель получила критику со стороны США и других государств за поддержку нового газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа непосредственно в Германию. Новый канцлер Олаф Шольц закрыл этот проект до его запуска.

Также бывший канцлер заявляла о необходимости продолжения общения с президентом Владимиром Путиным даже после того, как Россия аннексировала Крым и начала войну на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Меркель сделала короткое заявление, что нет оправдания для откровенного нарушения международного права и она следит за развивающимися событиями с "большой обеспокоенностью и сочувствием". Но ее молчание с тех пор вызывало недовольство.

Актер Ульрих Маттес, друг Меркель, защищавший ее, он сказал, что война беспокоит ее, но она не хочет вмешиваться. "Я подозреваю, что она не хочет быть своего рода вторым канцлером", – сказал он.

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Также некоторые другие немецкие политики, в том числе бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с Россией, возможно, была слишком оптимистичной.

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