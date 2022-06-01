Про це для 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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"Німці спеціально затягують. Два тижні тому вони змінили стратегію. Якщо раніше брали на себе цю пропутінську вину, що готові підтримувати Путіна й підігрувати йому, то зараз роблять заяви й звинувачують інші країни в тому, що Україну не приймуть в ЄС або ж вона не отримає дрони-камікадзе. Тобто вони взяли стратегію, що винна третя сторона", – сказав Давидюк.

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За словами політолога, влада Німеччини зрозуміла, що кількість негативу, яку збирають серед громадян своєї країни, і серед українців, і серед громадян Євросоюзу просто зашкалює. Тому винні не швейцарці, не ізраїльтяни й не голландці. Давидюк назвав Шольца і Шредер двома друзями Володимира Путіна, які допомагають йому зберігати обличчя.

Зараз всі в очікуванні завершення великої битви за Донбас та Південь України. Все одно будуть світові переговори щодо підписання можливого мирного договору, тому Німеччина сьогодні максимально послаблює нас, щоб ми підійшли в максимально поганій ситуації.

– сказав політолог.

Він додав, що коли вже підпишуть договір, то може німці й привезуть Україні якісь ракети чи каски,

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Підігрують Росії та Китаю

Давидюк вважає, що найголовніше в цій історії страх Німеччини напряму заявляти, що вона проти вступу України в ЄС. Він пригадав, що у 2008 році керівництво Німеччини також було проти вступу до НАТО.

"Це не є лідерством в ЄС. Це боягузтво й підігрування Путіну і позиція, яка сьогодні посилює Китай, Росію, але точно не Європу", – заявив політолог.

Проти вступу України в ЄС виступає і Франція. Давидюк зазначив, що причиною такої поведінки двох країн є страх і корупція та бажання зберігати колоніальне мислення, оскільки Франція і Німеччина дивляться на нас як на колонію. Вони готові нас міняти на якісь свої інтереси.

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