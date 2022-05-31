Олаф Шольц очікує, що узгоджений спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро значно зміцнить збройні сили Німеччини.

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Шольц хоче зробити німецьку армію найсильнішою в Європі

На його думку, новий спеціальний фонд зробить Німеччину найсильнішою країною НАТО в Європі, що значно посилить безпеку Німеччини та її союзників.

Німеччина скоро матиме найбільшу регулярну армію в Європі в рамках НАТО,

– заявив Шольц.

Також канцлер Німеччини заявив, що не розуміє критику в його бік через відсутність військової підтримки України. Він сказав, що Німеччина вже поставила деяку зброю і постачатиме більше важкого озброєння.

Натомість раніше, коментуючи питання надання Україні важкого озброєння, Олаф Шольц заявляв, що "завжди йде в ногу з партнерами по НАТО", а підтримка України була "тісно скоординована з нашими партнерами і союзниками". Оскільки країни НАТО не надають Україні танки західного зразка, тож їх та бронетранспортери відмовилась надати й Німеччина.

Як Німеччина допомагає Україні:

Німеччина надасть Україні грантову допомогу у розмірі мільярд євро. Також в країні запевняють, що наразі українські військові навчаються вправлятись з німецькими гаубицями Panzerhaubitze 2000, які поїдуть на фронт.

Натомість ЗМІ пишуть, що Німеччина не дуже поспішає надавати Україні допомогу. Відповідаючи на ці закиди ЗМІ, міністр економіки Роберт Габек пояснив, що вони не можуть виконати всі побажання.

Впродовж 30 березня – 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Ці партії вміщали лише невеликі пристрої. Перша – запчастини для кулеметів, запальники, детонуючі шнури, радіоприймачі, ручні гранати, заряди вибухівки і міни. Друга партія – 3 000 протитанкових мін, 1 600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

Зауважимо, що в липні Німеччина повинна передати Україні зенітні самохідні установки Gepard та боєприпаси до них.

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