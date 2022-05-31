Олаф Шольц ожидает, что согласованный специальный фонд в размере 100 млрд евро значительно укрепит вооруженные силы Германии.

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Шольц хочет сделать германскую армию сильнейшей в Европе

По его мнению, новый специальный фонд сделает Германию самой сильной страной НАТО в Европе, что значительно усилит безопасность Германии и ее союзников.

Германия скоро будет иметь самую регулярную армию в Европе в рамках НАТО,

– заявил Шольц.

Также канцлер Германии заявил, что не понимает критику в его сторону из-за отсутствия военной поддержки Украины. Он сказал, что Германия уже поставила некоторое оружие и будет снабжать более тяжелым вооружением.

В то же время, комментируя вопрос предоставления Украине тяжелого вооружения, Олаф Шольц заявлял, что "всегда идет в ногу с партнерами по НАТО", а поддержка Украины была "тесно скоординирована с нашими партнерами и союзниками". Поскольку страны НАТО не предоставляют Украине танки западного образца, то их и бронетранспортеры отказалась предоставить и Германия.

Как Германия помогает Украине:

Германия предоставит Украине грантовую помощь в размере миллиарда евро. Также в стране уверяют, что украинские военные учатся справляться с немецкими гаубицами Panzerhaubitze 2000, которые поедут на фронт.

В то же время СМИ пишут, что Германия не очень спешит оказывать Украине помощь. Отвечая на эти упреки СМИ, министр экономики Роберт Габек объяснил, что они не могут выполнить все пожелания.

В течение 30 марта – 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Эти партии вмещали только небольшие устройства. Первая – запчасти для пулеметов, зажигатели, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины. Вторая партия – 3000 противотанковых мин, 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

Обратим внимание, что в июле Германия должна передать Украине зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним.

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