В інтерв'ю міністр оборони розповів, що з власних джерел знає про те, що у 2008 році США були готові схвалити політичне рішення щодо прийняття України та Грузії до складу Альянсу.

Цікаво Україна стане членом НАТО, коли це вже не особливо буде їй потрібно, – німецький політолог

Меркель не хотіла злити путіна, – Резніков

Була категорична позиція Ангели Меркель проти цього. Вона взяла своє. Німеччина переконувала, що не потрібна ескалація з росією, не треба сваритися з путіним, бо з ним можна домовитися. Це була найбільша помилка,

– підкреслив Резніков.

Тоді НАТО схвалило рішення про політику відкритих дверей, чим все одно розлютило путіна й він напав на Грузію. Резніков переконаний, що якби Київ й Тбілісі таки взяли до Альянсу, то війни в Грузії у 2008 році не було б. А в 2014 році росія б не окупувала Донбас та Крим.

Кулеба розповів, за яких умов НАТО могло "закрити небо" України

З початку повномасштабної війни основним проханням українців до НАТО було "закриття неба", щоб російські ракети не могли влучати в цивільну інфраструктуру. В Альянсі казали, що не можуть цього зробити, адже це означатиме вступ у війну.

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Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що НАТО могло патрулювати небо України ще до повномасштабного вторгнення, однак цього не сталося. За словами Кулеби українські політики активно просили про "закриття неба", хоча й розуміли, що такий сценарій нереалістичний. Проте такі прохання допомогли Україні отримати інше – потужну допомогу та системи ППО.

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