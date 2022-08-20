Ми неодноразово бачили, як кремль одразу припиняє свій шантаж, коли отримує жорстку відповідь.Про це на стрімі, який транслював ютуб 24 каналу, сказав російський правозахисник та опозиційний політичний діяч Марк Фейгін.

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Так відбулося, до прикладу, із заявою британського прем'єра Бориса Джонсона про те, що після застосування ядерної зброї щодо України гідну реакцію отримають і росіяни. Після цього уся риторика москви зійшла нанівець, а на форумі "Армія – 2022" міністр оборони росії шойгу заявив, що стосовно України росія не застосовуватиме ядерну зброю, адже вона – не ядерна держава.

За якої умови НАТО вступить у війну

Як зауважив Фейгін, нуклеарний шантаж є найнебезпечнішим, тож він отримує відповідь глобального масштабу – готовність НАТО вступити у війну. "Мені здається, це узгоджена точка зору. Я гадаю, щось подібне незабаром прозвучить і з інших місць", – вважає політик.

Так, російським окупантам дадуть зрозуміти: якщо ви спробуєте підірвати енергоблок та відправити усе на європейський континент, то можете отримати удар за допомогою ядерної зброї.

У будь-якому разі це означатиме вхід на територію України військ НАТО. Щонайменше у Запоріжжі та Херсоні вони з'являться, аби контролювати атомні станції, щоб це не повторилося,

– переконаний Фейгін.

Крім того, зауважив правозахисник, може бути й висадка десанту з моря, а у Львів можуть зайти з суші. "Якби з самого початку завели поляків, ще пару нейтральних армій – не американців, над Заходом України була б "парасолька", створена зона безпеки. Раніше питання стосувалося порятунку людей та зменшення потоку біженців до Європи, а сьогодні – безпеки усієї Європи", – наголосив він.

Фейгін нагадав, що Чорнобиль 1986 року залишив по собі дуже потужний спогад. Причому тоді Європа "легко відбулася", хоча й пішла хмара, пролилися радіоактивні дощі, маса людей захворіли на рак.

"Ніхто не хоче, щоб це повторилося. І усі чудово розуміють, що джерело цієї зарази не Україна. Поки на неї не напали, ані із Запорізької АЕС, ані з іншими проблем не було. Все почалося з повномасштабного вторгнення іноземних військ. Усе дуже просто: залиште цю станцію, винесіть звідти усі боєприпаси та спорядження, і безпека буде відновлена", – резюмував російський опозиціонер.

Ситуація довкола ЗАЕС: коротко

Повний стрім із Марком Фейгіним: дивіться відео