Утім, як повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, існував сценарій, за якого б літаки НАТО могли бути в небі над Україною. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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За якою умови НАТО могло б закрити небо над Україною

З першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну наша держава зверталася до НАТО з проханням закрити небо, щоб окупанти не могли бомбардувати наші міста та бити по мирних мешканцях своїми ракетами. Альянс відмовив, але існувала умова, за якої небо могло б бути закритим.

Ось що з цього приводу розповів глава МЗС Дмитро Кулеба: Альянс міг патрулювати небо України до повномасштабного вторгнення окупантів, але цього не відбулося. Що стосується прохань України про закрите небо вже після нападу, то усі розуміли, що реалізація цього сценарію нереалістична, але вона пришвидшила реалізацію іншої допомоги.

Ми повинні були "качати" цю тему, вона допомогла пришвидшити прийняття іншого рішення – постачання Україні сучасних систем ППО,

– заявив Кулеба.

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