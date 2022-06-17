Колишня очільниця уряду ФРН в інтерв'ю німецькому виданню RND припустила, що російський диктатор чекав, коли вона піде з посади, щоб розпочати вторгнення в Україну. При цьому вона зауважила, що на рішення Путіна насправді вплинула ціла низка політичних змін у світі.
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Меркель про обставини широкомасштабного вторгнення Росії в Україну
В інтерв'ю Ангела Меркель визнала, що переговори з Володимиром Путіним наприкінці її каденції очільниці уряду Німеччини не мали жодного сенсу й не дали жодного результату.
Ексканцлерка зауважила, що наразі розуміє власне безсилля наприкінці свого терміну правління – було очевидно, за її словами, що вона не затримається на високій посаді у Берліні надовго, тому спроби вплинути на Путіна були неефективними.
Моя відставка, ймовірно, зіграла свою роль у цьому (широкомасштабному нападі Росії на Україну – ред. 24 канал). Так само, як і вибори у Франції, виведення військ США з Афганістану та "зрив" реалізації Мінських угод,
– додала Меркель.
Разом з тим політикиня у відставці зазначила, що не виключає своєї ймовірної участі у процесі перемовин щодо закінчення війни в Україні. Втім на питання, чи готова вона виступити, як посередниця між українською та російською сторонами, Меркель відповіла, що "це питання наразі не обговорювалось".
Інші заяви Меркель щодо війни Росії проти України
- Раніше Меркель заявила, що не бачить своєї провини у широкомасштабному вторгненні Росії в Україну. Вона запевнила, що за часи її каденції не існувало можливостей створити таку архітектуру безпеку, яка могла б цьому запобігти. Тісні стосунки Німеччини з Росією ексканцлерка при цьому виправдала "сусідством", а мінські домовленості, за її словами, не вважає помилкою.
- Свою солідарність з Україною політикиня у відставці висловила лише на 99 широкомасштабного вторгнення Росії. Це відбулось після того, як відсутність її публічної позиції та підтримку запуску "Північного потоку-2" розкритикували у США та низці інших держав. Разом з тим Меркель очолювала уряд Німеччини протягом 16 років й за цей час буквально "підсадила" свою країну на залежність від російських енергоносіїв.
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