Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод назвав дії російського судна неприйнятною провокацією. А ось порушення фінського авіапростору вертольотом країни-агресорки у травні назвали "менш серйозним, ніж здавалося".

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Інцидент з російським судном в акваторії Данії

За словами Єппе Кофода, вночі 17 червня російське військове судно двічі заходило у територіальні води Данії. Міністр закордонних справ країни заявив, що такі "методи залякування" з боку Росії не спрацюють.

Глибоко безвідповідальна, груба і абсолютно неприйнятна російська провокація,

– прокоментував інцидент Кофод.

До слова, данський посадовець зауважив, що після подвійного порушення військовим кораблем територіальних вод країни, російського посла негайно було викликано до МЗС Данії.

Додамо, що до своєї публікації Кофод прикріпив хештег #WeAreNATO. Ймовірно, міністр закордонних справ розцінює інцидент з російським військовим кораблем, як спробу залякування з боку Кремля безпосередньо всього Північноатлантичного альянсу.

Російський вертоліт в авіапросторі Фінляндії

Фінляндія і Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Менш ніж за два тижні до цього, 4 травня, російський Мі-17 двічі несанкціоновано залітав у повітряний простір Фінляндії.

За повідомленням фінської Прикордонної служби, перше порушення повітряного простору відбулося у Кітее, що у Північному Карельському регіоні, а друге – менш ніж за 100 кілометрів, у Раутьярві, що у Південній Карелії.

У повітряний простір над Кітее російський військовий вертоліт залетів вглибину на близько 700 метрів, а над Раутьярвою – на 500 метрів. Зазначається, що порушення повітряного простору відбулось під час патрулювання російським гвинтокрилом кордону з боку Росії.

Відхилення були короткочасними, і гелікоптер повернувся у повітряний простір Росії з власної ініціативи,

– йдеться у пресрелізі Прикордонної служби Фінляндії.

До слова, особу пілота російського вертольота, підозрюваного у скоєнні порушень, встановити наразі не вдалось. Зазначається, що це питання буде розглядатись у межах Угоди про прикордонний порядок між фінськими та російськими представниками прикордонних служб.

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