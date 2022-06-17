Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал действия российского судна неприемлемой провокацией. А вот нарушение финского авиапространства вертолетом страны-агрессора в мае назвали "менее серьезным, чем казалось".

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Инцидент с российским судном в акватории Дании

По словам Йеппе Кофода, ночью 17 июня российское военное судно дважды заходило в территориальные воды Дании. Министр иностранных дел страны заявил, что такие "методы устрашения" со стороны России не сработают.

Глубоко безответственная, грубая и совершенно неприемлемая российская провокация,

– прокомментировал инцидент Кофод.

К слову, датский чиновник отметил, что после двойного нарушения военным кораблем территориальных вод страны, российский посол немедленно был вызван в МИД Дании.

Добавим, что к публикации Кофод прикрепил хештег #WeAreNATO. Вероятно, министр иностранных дел расценивает инцидент с российским военным кораблем как попытку запугивания со стороны Кремля непосредственно всего Североатлантического альянса.

Российский вертолет в авиапространстве Финляндии

Финляндия и Дания вместе подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Менее чем через две недели до этого, 4 мая, российский Ми-17 дважды несанкционированно залетал в воздушное пространство Финляндии.

По сообщению финской Пограничной службы, первое нарушение воздушного пространства произошло в Китеэ, расположенном в Северном Карельском регионе, а второе – менее чем в 100 километрах, в Раутъярви, расположенном в Южной Карелии.

В воздушное пространство над Китеэ российский военный вертолет залетел вглубь на около 700 метров, а над Раутъярви – на 500 метров. Отмечается, что нарушение воздушного пространства произошло во время патрулирования российским вертолетом границы со стороны России.

Отклонения были кратковременными, и вертолет вернулся в воздушное пространство России по собственной инициативе,

– говорится в пресс-релизе Пограничной службы Финляндии.

К слову, личность пилота российского вертолета, подозреваемого в совершении нарушений, установить пока не удалось. Этот вопрос будет рассматриваться в рамках Соглашения о пограничном порядке между финскими и российскими представителями пограничных служб.

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