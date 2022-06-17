Бывшая глава правительства ФРГ в интервью немецкому изданию RND предположила, что российский диктатор ждал, когда она уйдет с поста , чтобы начать вторжение в Украину. При этом она отметила, что на решение Путина действительно повлиял целый ряд политических изменений в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Российский военный вертолет дважды нарушил авиапространство Финляндии, а корабль - акваторию Дании

Меркель об обстоятельствах широкомасштабного вторжения России в Украину

В интервью Ангела Меркель признала, что переговоры с Владимиром Путиным в конце ее каденции главы правительства Германии не имели никакого смысла и не дали результата.

Эксканцлер отметила, что понимает собственное бессилие в конце своего срока правления – было очевидно, по ее словам, что она не задержится на высокой должности в Берлине надолго, поэтому попытки повлиять на Путина были неэффективными.

Моя отставка, вероятно, сыграла свою роль в этом (широкомасштабном нападении России на Украину – ред. 24 канал). Так же, как и выборы во Франции, вывод войск США из Афганистана и "срыв" реализации Минских соглашений,

– добавила Меркель.

Вместе с тем политика в отставке отметила, что не исключает своего вероятного участия в процессе переговоров по окончании войны в Украине. Впрочем, на вопрос, готова ли она выступить, как посредница между украинской и российской сторонами, Меркель ответила, что "этот вопрос пока не обсуждался".

Другие заявления Меркель о войне России против Украины

Ранее Меркель заявила, что не видит своей вины в широкомасштабном вторжении России в Украину. Она заверила, что за время ее каденции не существовало возможностей создать такую архитектуру безопасность, которая могла бы это предотвратить. Тесные отношения Германии с Россией эксканцлер при этом оправдала "соседством", а минские договоренности, по ее словам, не считают ошибкой.

в широкомасштабном вторжении России в Украину. Она заверила, что за время ее каденции не существовало возможностей создать такую архитектуру безопасность, которая могла бы это предотвратить. Тесные отношения Германии с Россией эксканцлер при этом оправдала "соседством", а минские договоренности, по ее словам, не считают ошибкой. Свою солидарность с Украиной политика в отставке выразила лишь на 99 широкомасштабного вторжения России . Это произошло после того, как отсутствие ее публичной позиции и поддержку запуска Северного потока-2 раскритиковали в США и ряде других государств. Вместе с тем, Меркель возглавляла правительство Германии в течение 16 лет и за это время буквально "подсадила" свою страну в зависимости от российских энергоносителей.

Вас может заинтересовать – Китай снова пытается всех обыграть: смотрите видео