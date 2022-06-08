Меркель рассказала, что оккупация Крыма была для нее глубоким ударом. Экс-канцлер признается, что якобы уже тогда понимала: Владимир Путин – не тот, кто желает добра.

Нападение России на Украину все коренным образом изменило, – эксперт о позиции Германии по войне Путина

Отношения с Россией Меркель оправдывает "соседством". Сейчас экс-канцлер рекомендует странам Евросоюза объединиться и держаться вместе.

Полномасштабную войну Меркель назвала большой ошибкой России. Экс-канцлер отметила, что нет никаких оправданий тому, как страна-оккупант жестоко игнорирует международное право. Россия нарушает все, что позволяет европейским странам жить в мире.

В то же время, своей вины в том, что Россия вторглась в Украину, Меркель не видит.

Я себя не виню. Не было возможно создать архитектуру безопасности, которая могла бы это предотвратить,

– заявила эксканцлер.

Она также не считает ошибкой минские договоренности. По словам Меркель, без них ситуация была бы еще хуже, а "дипломатия, даже если она терпит неудачу, – не ошибочна".

Меркель об Украине и НАТО

Эксканцлер также рассказала, почему она заблокировала предоставление Украине плана действий по членству в НАТО в 2008 году.

По словам Меркель, тогда "Украина была тогда другой страной, была сильно разделена в области внутренней политики". В то же время президент Владимир Зеленский смело искореняет коррупцию.

Меркель также обратила внимание на то, с каким мужеством президент Зеленский борется за Украину.

Зеленский вспомнил 2008 год после трагедии в Буче

Когда украинские защитники освободили Киевскую область, весь мир увидел зверства российских оккупантов. Зеленский 3 апреля опубликовал в телеграмме фото тел украинцев, замученных россиянами.

Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла.

Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла,

– написал президент.

Во время традиционного вечернего обращения к украинцам президент отметил, что Украина не обвиняет в этой трагедии лидеров стран Европы или их государства. Однако Зеленский пригласил Меркель и Николя Саркози приехать в Бучу и своими глазами увидеть, "к чему за 14 лет привела политика уступок России".

Зеленский добавил, что Украина не обвиняет Запад, но в то же время имеет право говорить о нерешительности.

Уже на следующий день пресс-секретарь Меркель передала ее ответ. Экс-канцлер сообщила, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – заметил: ответ Меркель говорит: "западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях".

Зеленский пригласил Меркель посетить Бучу: смотрите видео