По словам Меркель, она знала, что ее поездка вызовет разногласия. И даже несмотря на это, выбрала Италию.

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Таким образом, Меркель хотела продемонстрировать, что она больше не канцлер.

Эта поездка была очень важна для меня, для моего процесса отделения от политики,

– рассказала экс-канцлер.

Что этому предшествовало

Владимир Зеленский в начале апреля пригласил Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в Киевскую область. Именно эти политики возглавляли страны во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда Украина получила отказ.

В частности, Зеленский предложил им приехать в Бучу, освобожденную от российских кафиров, чтобы увидеть последствия сотрудничества Европы с Владимиром Путиным.

После этого в комментарии журналистам Меркель поддержала международные усилия по прекращению войны России против Украины, но не отреагировала на приглашение приехать в Украину. Вскоре экс-канцлер уехала в Италию.

Меркель дала интервью: главные тезисы об Украине

Ангела Меркель в июне дала первое публичное интервью после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Она высказалась о войне в Украине и прокомментировала действия Владимира Путина.

Бывший канцлер Германии заявила, что не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину. Она подчеркнула, что не планирует извиняться.

Меркель рассказала, что пыталась не допустить перерастания ситуации в Украину в полномасштабную войну. Действующие события она назвала "большой ошибкой России". Экс-канцлер также отметила, что страна-агрессор грубо игнорирует международное право и такому поведению нет никаких оправданий.

Также Меркель прокомментировала отказ Украины в членстве в НАТО в 2008 году. По ее словам, тогда государство "было другим, сильно разделенным во внутренней политике". Сейчас Владимир Зеленский смело искореняет коррупцию.

Бывший канцлер заметила, что оккупация Крыма была для нее глубоким ударом. Как отметила Меркель, она уже якобы понимала, что Владимир Путин – не тот, кто желает добра.

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