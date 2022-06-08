Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Николай Давыдюк . По его словам, проблема в том, что немецкие элиты очень любят главу Кремля и российские деньги.

Меркель не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину

"Меркель, отбывшая чудесные 15 лет у власти, "потеряла свое лицо", дав Путину возможность напасть на Украину, построив "Северный поток-2", не впустив Украину в НАТО. Подыгрывая и "сохраняя лицо" Путину, она потеряла свое" , – заявил политолог.

По словам Давидюка, сейчас Германия скорее выступает за дружбу Берлина и Москвы. Это их главный альянс.

Николай Давыдюк

Политолог

Не Евросоюз пока главный для Германии. ЕС для них – это рынок сбыта. А вот их главный политический союз – это Москва, к сожалению.

Давидюк также считает, что Ангела Меркель, Олаф Шольц и Герхард Шредер – это представители немецкой элиты еще 20 века, ведь у них не произошло "перезагрузки".

Население Германии – на стороне Украины

Впрочем, как отметил Давидюк, нельзя сказать, что Германия сейчас не является партнером Украины.

Просто у власти в Германии есть непартнерские в Украине политики. При этом проблема,
– подчеркнул политолог.

В то же время, украинская сторона имеет большую поддержку среди населения Германии. Согласно социологическому исследованию Французского института общественного мнения, вступление Украины в Евросоюз поддерживают 70% немцев.

Также следует отметить, что после начала полномасштабной войны немцы неоднократно организовывали митинги в поддержку Украины. Они призвали мир приостановить злость России.

Меркель дала большое интервью

  • Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала первое публичное интервью после полномасштабного вторжения России. Она высказалась о войне, Украине и Владимире Путине.
  • Меркель заявила, что не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину. Она подчеркнула, что не планирует извиняться.
  • Бывший канцлер заметила, что оккупация Крыма была для нее глубоким ударом. По ее словам, она якобы уже тогда понимала, что Владимир Путин – не желающий добра.
  • Полномасштабную войну Меркель назвала "большой ошибкой России". Эксканцлер отметила, что нет никаких оправданий тому, как страна-агрессор игнорирует международное право.
  • Меркель отреагировала на вопрос о нежелании запустить процесс вступления Украины в НАТО в 2008 году. По ее словам, тогда государство "было другим, сильно разделенным во внутренней политике". Сейчас Владимир Зеленский смело искореняет коррупцию.

Давидюк в эфире 24 канала "разнес" немецкую элиту: смотрите видео