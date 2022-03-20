На мітингу закликали закрити небо над Україною
На мітингу люди закликали зупинити війну в Україні. Також люди просять закрити небо над Україною, щоб Росія не могла бомбардувати мирних людей.
До речі Енергодарці вийшли на масовий мітинг та вимагають повернути з полону заступника мера
Мітинг на підтримку України в Гамбурзі / Фото з телеграму Геращенка
Білоруська та українська діаспори провели спільну акцію
Ще одна акція протесту в Німеччині відбулася в землі Північний Рейн Вестфалія. Там спільну акцію провели білоруська та українська діаспори.
Вони організували марш у Дюссельдорфі проти військової агресії Кремля.
Акція протесту в Дюссельдорфі / Фото з телеграму
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