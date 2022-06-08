Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк. Проблема в тому, що німецькі еліти дуже люблять очільника Кремля та російські гроші.

До теми Меркель не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну

"Меркель, яка відбула чудові 15 років при владі, "втратила своє обличчя", давши Путіну змогу напасти на Україну, збудувавши "Північний потік-2", не впустивши Україну до НАТО. Підігруючи й "зберігаючи обличчя" Путіну, вона втратила своє", – заявив політолог.

За словами Давидюка, зараз Німеччина радше виступає за дружбу Берліна та Москви. Це їхній головний союз.

Микола Давидюк Політолог Не Євросоюз наразі головний для Німеччини. ЄС для них – це ринок збуту. А от їхній головний політичний союз – це Москва, на жаль.

Давидюк також вважає, що Ангела Меркель, Олаф Шольц та Герхард Шрьодер – це представники німецької еліти ще 20 століття, адже у них не відбулося "перезавантаження".

Населення Німеччини – на боці України

Як зауважив Давидюк, не можна сказати, що Німеччина не є партнером України.

Просто при владі у Німеччині є непартнерські до України політики. У цьому проблема,

– наголосив політолог.

Водночас українська сторона має велику підтримку серед населення Німеччини. Згідно з соціологічним дослідженням Французького інституту громадської думки, вступ України до Євросоюзу підтримують 70% німців.

Також варто зауважити, що після початку повномасштабної війни, німці неодноразово організовували мітинги на підтримку України. Вони закликали світ зупинити агресію Росії.

Меркель дала велике інтерв'ю

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала перше публічне інтерв'ю після повномасштабного вторгнення Росії. Вона висловилася про війну, Україну та Володимира Путіна.

Меркель заявила, що не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну. Вона наголосила, що не планує ні за що вибачатися.

Колишня канцлерка зауважила, що окупація Криму була для неї глибоким ударом. За її словами, вона нібито вже тоді розуміла, що Володимир Путін – не той, хто бажає добра.

Повномасштабну війну Меркель назвала "великою помилкою Росії". Ексканцлерка зауважила, що немає жодних виправдань тому, як країна-агресорка ігнорує міжнародне право.

Меркель відреагувала на запитання про небажання запустити процес вступу України до НАТО у 2008 році. За її словами, тоді держава "була тоді іншою, сильно розділеною у внутрішній політиці". Зараз же Володимир Зеленський сміливо викорінює корупцію.

Давидюк в ефірі 24 каналу "розніс" німецьку еліту: дивіться відео