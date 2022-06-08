Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк. Проблема в тому, що німецькі еліти дуже люблять очільника Кремля та російські гроші.
До теми Меркель не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну
"Меркель, яка відбула чудові 15 років при владі, "втратила своє обличчя", давши Путіну змогу напасти на Україну, збудувавши "Північний потік-2", не впустивши Україну до НАТО. Підігруючи й "зберігаючи обличчя" Путіну, вона втратила своє", – заявив політолог.
За словами Давидюка, зараз Німеччина радше виступає за дружбу Берліна та Москви. Це їхній головний союз.
Не Євросоюз наразі головний для Німеччини. ЄС для них – це ринок збуту. А от їхній головний політичний союз – це Москва, на жаль.
Давидюк також вважає, що Ангела Меркель, Олаф Шольц та Герхард Шрьодер – це представники німецької еліти ще 20 століття, адже у них не відбулося "перезавантаження".
Населення Німеччини – на боці України
Як зауважив Давидюк, не можна сказати, що Німеччина не є партнером України.
Просто при владі у Німеччині є непартнерські до України політики. У цьому проблема,
– наголосив політолог.
Водночас українська сторона має велику підтримку серед населення Німеччини. Згідно з соціологічним дослідженням Французького інституту громадської думки, вступ України до Євросоюзу підтримують 70% німців.
Також варто зауважити, що після початку повномасштабної війни, німці неодноразово організовували мітинги на підтримку України. Вони закликали світ зупинити агресію Росії.
Меркель дала велике інтерв'ю
- Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала перше публічне інтерв'ю після повномасштабного вторгнення Росії. Вона висловилася про війну, Україну та Володимира Путіна.
- Меркель заявила, що не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну. Вона наголосила, що не планує ні за що вибачатися.
- Колишня канцлерка зауважила, що окупація Криму була для неї глибоким ударом. За її словами, вона нібито вже тоді розуміла, що Володимир Путін – не той, хто бажає добра.
- Повномасштабну війну Меркель назвала "великою помилкою Росії". Ексканцлерка зауважила, що немає жодних виправдань тому, як країна-агресорка ігнорує міжнародне право.
- Меркель відреагувала на запитання про небажання запустити процес вступу України до НАТО у 2008 році. За її словами, тоді держава "була тоді іншою, сильно розділеною у внутрішній політиці". Зараз же Володимир Зеленський сміливо викорінює корупцію.
Давидюк в ефірі 24 каналу "розніс" німецьку еліту: дивіться відео