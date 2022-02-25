По ее словам, эта захватническая война со стороны России знаменует собой глубокий поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны.

Читайте также: Зеленский обратился к участникам боевых действий из Европы

Нет никакого оправдания этому вопиющему нарушению международного права, и я осуждаю его самым решительным образом,

– сказала Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что ее мысли и солидарность с украинским народом и правительством во главе с президентом Владимиром Зеленским в эти страшные часы и дни. Также Меркель выразила "полную поддержку" усилий ЕС, НАТО, ООН и G7 в своих усилиях, направленных на скорейшее прекращение войны.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!