По ее словам, эта захватническая война со стороны России знаменует собой глубокий поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны.
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Нет никакого оправдания этому вопиющему нарушению международного права, и я осуждаю его самым решительным образом,
– сказала Ангела Меркель.
Она подчеркнула, что ее мысли и солидарность с украинским народом и правительством во главе с президентом Владимиром Зеленским в эти страшные часы и дни. Также Меркель выразила "полную поддержку" усилий ЕС, НАТО, ООН и G7 в своих усилиях, направленных на скорейшее прекращение войны.