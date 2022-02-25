Зеленский обратился к европейским странам, напомнив им, что Украина – тоже Европа. Хотя там не слишком торопятся нам на помощь.

Подробнее Как вы будете защищать себя, если так медленно помогаете нам, – Зеленский обратился в Европу

Он решил обратиться к гражданам стран Европы. Зеленский предложил им выходить на площади своих городов и требовать мира для Украины и Европы. А также давить на правительства своих стран, чтобы они помогли Украине.

Или предлагает европейцам присоединиться к рядам украинской армии.

"Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европы там, где это сейчас очень нужно", – подчеркнул Зеленский.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу на разных фронтах в разных уголках страны. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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