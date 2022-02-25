Зеленский обратился к европейским странам, напомнив им, что Украина – тоже Европа. Хотя там не слишком торопятся нам на помощь.
Подробнее Как вы будете защищать себя, если так медленно помогаете нам, – Зеленский обратился в Европу
Он решил обратиться к гражданам стран Европы. Зеленский предложил им выходить на площади своих городов и требовать мира для Украины и Европы. А также давить на правительства своих стран, чтобы они помогли Украине.
Или предлагает европейцам присоединиться к рядам украинской армии.
"Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европы там, где это сейчас очень нужно", – подчеркнул Зеленский.