Украинский лидер подчеркнул, что Европа говорит о ней словами "никогда снова", сообщает 24 канал. В то же время, это снова есть, в 2022 году.
Примите во внимание Зеленский снова обратился к украинцам
Уверен, вы это видите – вы все, вся Европа. Но мы не видим полностью, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?
– спросил Зеленский.
Президент отметил, что в настоящее время произошло не просто вторжение России в Украину. События последних дней – это начало войны против Европы.
Зеленский напомнил: когда в Киеве падают бомбы, это происходит в Европе, а не только в Украине. Когда ракеты убивают украинцев, это гибель всех европейцев.
Новое обращение Зеленского: смотрите видео