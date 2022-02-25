Украинский лидер подчеркнул, что Европа говорит о ней словами "никогда снова", сообщает 24 канал. В то же время, это снова есть, в 2022 году.

Примите во внимание Зеленский снова обратился к украинцам

Уверен, вы это видите – вы все, вся Европа. Но мы не видим полностью, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?

– спросил Зеленский.

Президент отметил, что в настоящее время произошло не просто вторжение России в Украину. События последних дней – это начало войны против Европы.

Зеленский напомнил: когда в Киеве падают бомбы, это происходит в Европе, а не только в Украине. Когда ракеты убивают украинцев, это гибель всех европейцев.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Новое обращение Зеленского: смотрите видео