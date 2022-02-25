Это война против единства Европы и элементарных прав человека.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Говорили "никогда снова"

Зеленский подчеркнул, что уже второй день города Украины подвергаются ракетно-бомбовым ударам. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела – во время Второй мировой войны.

Говорила "никогда снова". Но вот это есть! Снова есть. В 2022 году. Через 75 лет после завершения Второй мировой войны. Уверен, вы это видите – вы все, вся Европа,

– сказал президент.

Европа может остановить это

Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию. Однако мы не видим, что собираются с этим делать.

Зеленский поблагодарил за секторальные санкции США, Канаду, Великобританию, Евросоюз, Австралию и Новую Зеландию. Однако отметил, что российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах, а бронетехника все еще атакует, в частности, гражданских людей.

Что можно сделать:

Аннулирование виз для россиян,

Отключение от SWIFT,

Полная изоляция России,

Отзыв послов,

Нефтяное эмбарго,

Закрытие неба.

Действовать надо уже.

Зеленский призвал европейцев выходить на улицы

Действовать могут и обычные люди. Зеленский призвал людей в каждой стране Европы выходить на площади своих городов и требовать мира для Европы и для Украины.

"Пока государственные институты в Европе не спешат с реально очень прочными решениями, каждый европеец в своей столице может уже прийти в наше посольство и предложить свою помощь. Требуйте также от своих правительств, чтобы Украина получила больше – больше финансовой, больше военной помощи. Потому что эта помощь – это помощь вам", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился к Путину

Украинский президент в очередной раз призвал Путина сесть за стол переговоров.

Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей,

– подчеркнул Зеленский.

Он призвал ВСУ стоять крепко, потому что армия – это все что у нас есть.

Новое обращение Зеленского: