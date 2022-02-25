Це війна проти єдності Європи та елементарних прав людини.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Казали "ніколи знову"

Зеленський наголосив, що вже другий день міста України зазнають ракетно-бомбових ударів. Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила – під час Другої світової війни.

Говорила "ніколи знову". Але ось це є! Знову є. Зараз. У 2022 році. Через 75 років після завершення Другої світової війни. Впевнений, ви це бачите – ви всі, вся Європа,

– сказав президент.

Європа може зупинити це

Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію. Однак ми не бачимо, що збираються з цим робити.

Зеленський подякував за секторальні санкції США, Канаді, Великій Британії, Євросоюзу, Австралії та Новій Зеландії. Проте відзначив, що російські танки все ще стріляють по житлових будинках у наших містах, а бронетехніка все ще атакує, зокрема, цивільних людей.

Що можна зробити:

Анулювання віз для росіян,

Відключення від SWIFTу,

Повна ізоляція Росії,

Відкликання послів,

Нафтове ембарго,

Закриття неба.

Діяти треба вже.

Зеленський закликав європейців виходити на вулиці

Діяти можуть і звичайні люди. Зеленський закликав людей у кожній країні Європи виходити на площі своїх міст і вимагати миру для Європи та для України.

"Поки державні інституції у Європі не поспішають з реально дуже міцними рішеннями, кожен європеєць у своїй столиці може вже прийти в наше посольство і запропонувати свою допомогу. Вимагайте також від своїх урядів, щоб Україна отримала більше – більше фінансової, більше військової допомоги. Бо ця допомога – це допомога вам", – наголосив Зеленський.

Зеленський звернувся до Путіна

Український президент вкотре закликав Путіна сісти за стіл переговорів.

Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей,

– наголосив Зеленський.

Він закликав ЗСУ стояти міцно, бо армія – це все що у нас є.

Нове звернення Зеленського: