Український лідер наголосив, що Європа говорить про неї словами "ніколи знову", повідомляє 24 канал. Водночас це знову є, у 2022 році.

Зауважте Зеленський знову звернувся до українців

Впевнений, ви це бачите – ви всі, вся Європа. Але ми не бачимо вповні, що ви збираєтеся з цим робити. Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?

– запитав Зеленський.

Президент зауважив, що наразі відбулося не просто вторгнення Росії в Україну. Події останніх днів – це початок війни проти Європи.

Зеленський нагадав: коли у Києві падають бомби, це відбувається у Європі, а не лише в Україні. Коли ракети вбивають українців, це – загибель всіх європейців.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Нове звернення Зеленського: дивіться відео