Зеленський звернувся до європейських країн, нагадавши їм, що Україна – теж Європа. Хоча там не надто поспішають нам на допомогу.

Детальніше Як ви будете захищати себе, якщо так повільно допомагаєте нам, – Зеленський звернувся до Європи

Відтак він вирішив звернувся напряму до громадян країн Європи. Зеленський запропонував їм виходити на площі своїх міст та вимагати миру для України та Європи. А також тиснути на уряди своїх країн, щоб вони допомогли України.

Або ж пропонує європейцям долучитися до лав української армії.

"Якщо ви у Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете прибути до нашої держави та разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно", – наголосив Зеленський.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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