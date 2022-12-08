Меркель заявила, що всі війни закінчуються переговорами. Свою участь у врегулюванні війни в Україні колишня канцлерка виключає.

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Меркель не готова брати участь у врегулюванні війни

Одного дня вона завершиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів,

– сказала Меркель.

На запитання про те, чи можна говорити, що час та обставини переговорів визначить Україна, ексканцлерка відповіла: "Є різниця між диктаторським світом, якого я, як і багато інших, не хочу, та дружніми, відкритими переговорами одна з одною. Це все, що я хочу сказати із цього приводу".

Вона також заявила, що мінські угоди 2014 – 2015 років були спробою дати Україні час стати сильнішою.

"Усім нам було зрозуміло, що це заморожений конфлікт, що проблему не вирішено, але саме це дало Україні дорогоцінний час. Київ використав цей час, щоб стати сильнішим, що можна бачити сьогодні. Україна 2014/15 року — це не сьогоднішня Україна", – резюмувала Меркель.

Данілов розкритикував Меркель

На заяву Ангели Меркель відповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він у твітері натякнув, що єдине можливе завершення війни – це капітуляція Росії.

"Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти і стоячи. Пані (Меркель – 24 канал) брала участь в "мінських угодах", результати відомі", – написав Данілов.

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