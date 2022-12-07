Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. На його думку, після розпаду Росії, інші народи "російської імперії" сформують незалежні країни.

Важливо Інструкція з розпаду Росії: які народи РФ можуть сказати їй "до побачення"

Аналітик вважає, що на території Росії не існує нації у сучасному розумінні цього слова. Він пояснив, що національні держави у Європі виникали упродовж 19 століття і остаточно сформувалися на початку 20 сторіччя.

Європейські народи, відзначив Стуканов, містять політичне поняття нації незалежно від етнічного походження мешканців, які проживають на території тієї чи іншої країни, адже вони всі належать до певної нації.

Росія стане демократичною після розпаду

А от власне Росія, розповів аналітик, має архаїстичну імперську свідомість, у якій не склалася національна держава.

На його думку, саме через це, коли постає питання про мету співіснування різних народів у межах єдиної держави, то сьогодні Росія може запропонувати лише імперське експансіоністське обґрунтування, що передбачає зокрема й експансію назовні.

Довідка! Експансіонізм – здійснення державою зовнішньої політики, спрямованої на розповсюдження і зміцнення свого панування над іншими державами, регіонами.

Стуканов сподівається, що росіяни у майбутньому спроможуться створити російську національну державу, яка буде невеликою за розміром і вміщуватиме лише росіян. Лише тоді вони розвиватимуться демократичним шляхом.

Вам буде цікаво Росія може стати новою Африкою, – Давидюк сказав, як цього досягти

Він наголосив, що демократизація Росії у теперішніх межах неможлива, оскільки це штучне імперське утворення, створене впродовж століть внаслідок загарбання, експансії і колонізації народів.

Сучасна Росія – це "тюрма народів"

Як відзначив аналітик, більшість народів у складі російської імперії насправді потерпають – так само, як потерпали українці, фіни, литовці, латвійці та інші представники народів, які станом на тепер змогли вирватися з лав імперії.

Ті народи, які нині потерпають від російської імперії у цій "тюрмі народів" мусять здобути свою незалежність,

– сказав Сергій Стуканов.

Він пояснив, що національні рухи всередині Росії надзвичайно слабкі, бо їхню еліту винищують, так само як українців винищували у 20 столітті.

До теми До розпаду готова, – Яковенко припустив, що чекає на Росію

Попри це, на думку аналітика, демократизації сучасної Росії не буде, бо утримати всі народи можна лише "залізною рукавицею".

Коли ми говоримо про демократизацію Росії на кшталт, як це було з Німеччиною після Другої світової війни, то безперечно це має передбачати розпад Росії, а після того упродовж десятиліть потрібно буде виховувати росіян,

– впевнений Стуканов.

Він вважає, що в одну мить росіяни не перетворяться на людей, які схильні до демократичних цінностей. Росіяни мають прийняти, що вони є злочинцями упродовж багатьох століть.

Вони мають висповідатися, заплатити репарації, усвідомити свою імперську сутність і після цього хотіти її позбутися. Тоді демократизація росіян можлива, але це справа десятиліть,

– підсумував аналітик.

Сергій Стуканов про неминучий розпад Росії: дивіться відео

Коли Росія розпадеться: думки аналітиків