Про це 24 каналу розповів історик, політичний оглядач зі США Армен Чібухчян. За його словами, в самих окупантів зараз певний шок. Вони щиро вірили у міф про "другу армію світу", а зараз зазнають поразки за поразкою на полі бою.

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Зараз ситуація в них складна. І їм потрібно осмислити всі події, які склалися на цей момент.

Зараз їм потрібно якось осмислити ситуацію і все зрозуміти. Вони будуть надіятися, що мобілізація допоможе. Але як тільки вони збагнуть, що їх діти будуть жити погано, і землю не захопили, і санкції, і роботу втратили. От тоді до них прийде сприйняття реальності,

– зазначив Чібухчян.

Зараз Путін продовжує "годувати" своїх громадян неправдивою інформацією. Нещодавно його речник Пєсков взагалі заявив, що вони ледь чи не перемагають.

Росіян треба звільнити від такої кількості земель

Як підкреслив Чібухчян, в російських окупантів зараз насправді аж надто багато території. Вони щиро вірять, що є обраними на цій планеті. Їх негайно потрібно звільнити від такої кількості території, щоб знищити всі ці міфи про власну унікальність.

Думаю, що в цьому регіоні потрібно створити баланс сил. Росія має розділитися на кілька держав. Не на 10 – 15. Хоча б на 3 – 5. Максимум 6. Тоді ви будете жити спокійно,

– наголосив Чібухчян.

Він переконаний, що це цілком можливо зробити. Усі імперії свого часу розпалися. А в Росії є низка територій з потенціалом до незалежності. Це і Татарстан, і Чечня, і Башкортостан тощо.

Росія має розпастися на кілька держав – Чібухчян: дивіться відео

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