Об этом 24 каналу рассказал историк, политический обозреватель из США Армен Чибухчян. По его словам, у самих оккупантов сейчас определенный шок. Они искренне верили в миф о "второй армии мира", а сейчас терпят поражение за поражением на поле боя.

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Сейчас ситуация у них сложная. И им нужно осмыслить все сложившиеся на данный момент события.

Сейчас им нужно как-то осмыслить ситуацию и понять все. Они будут надеяться, что мобилизация поможет. Но как только они поймут, что их дети будут жить плохо и землю не захватили, и санкции, и работу потеряли. Вот тогда к ним придет восприятие реальности,

– отметил Чибухчян.

Сейчас Путин продолжает "кормить" своих граждан ложной информацией. Недавно его представитель Песков вообще заявил, что они чуть ли не побеждают.

Россиян нужно освободить от такого количества земель

Как подчеркнул Чибухчян, у российских оккупантов сейчас на самом деле слишком много территории. Они искренне верят, что избраны на этой планете. Их немедленно нужно освободить от такого количества территории, чтобы уничтожить все эти мифы о собственной уникальности.

Думаю, что в этом регионе нужно создать баланс сил. Россия должна разделиться на несколько стран. Не на 10 – 15. Хотя бы на 3 – 5. Максимум 6. Тогда вы будете жить спокойно,

– подчеркнул Чибухчян.

Он убежден, что это вполне возможно. Все империи в свое время распались. А у России есть ряд территорий с потенциалом к независимости. Это и Татарстан, и Чечня, и Башкортостан.

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