Об этом для 24 каналу рассказал политолог, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он отметил, что у России нет баланса между центром и периферией.

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"Россия высасывает ресурсы из Сибири, Урала, Севера и Дальнего Востока. Местные бюджеты сверхмалые, все излишне централизовано. Все решения принимаются в очень закрытом порядке и есть очень большая дистанция с властью", – сказал Божко.

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Россияне живут в разных реалиях

По словам политолога, централизованность вызывает определенный протест. Следовательно, нужно обращаться не столько к национально-этническим маркёрам, сколько к региональным и экономическим. По мнению Божко, именно они могут повлечь за собой разлом России.

Не видим комплексной политики в России, которая позволяла бы создать контроль за ситуацией во всех регионах. Некоторые российские экономические географы говорят, что по сути Россия – это 4 страны. Мы не учитываем этнический состав населения, – отметил Божко.

Он объяснил, что эти 4 куска живут в разных экономических, ценностных, социодемографических реалиях. Соответственно, учитывая конфликт между этими разными мировоззрениями, человеку из Москвы очень трудно понять, чем живет человек из села под Астраханью.

"Там проблемы с газом, нет дорог, вымирание сел. Все это не находит классической политической формы выражения, к которой мы привыкли. В России отсутствуют опции выйти на улицы или проголосовать на выборах за другого кандидата, поэтому должны быть другие пути с учетом пассивности россиян. У них укоренено сознание, что изменить что-то невозможно", – добавил Божко.

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