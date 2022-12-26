Про це 24 каналу розповів український підприємець та інвестор, експерт з бізнесу Денис Довгополий. За його словами на економіку Росії в наступному році чекають важкі часи.

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Чудові новини для українців

Він зазначив, що для українців є чудові новини, які свідчать про те, що в Росії не все добре, а навіть погано:

зараз впали ціни на нафту та газ й дисконт на російську сировину виріс;

обсяги видобутку дуже знизились.

"За підсумками року, "Газпром" знизив видобуток і продаж на 20%. Це дуже відчутна сума", – наголосив експерт.

за 10 місяців витрати на утримання нафтогазової індустрії Росії теж значно зросли.

Довгополий пояснив, що ці витрати складаються з трьох чинників:

транспортування, на яке дуже впливають аварії на нафто і газопроводах і бойкотування;

відхід іноземних сервісних компаній з Росії, який уповільнив ремонт, розвідку та обслуговування;

"Також кошти на обслуговування нафтогазової індустрії зросли на 15 – 30% – це дуже велика частина, – підкреслив він.

бойкотування більшості страхових та перестрахувальних компаній всіх ресурсів, які допомагають Росії вивозити все, що можливо.

Значно більший дефіцит бюджету, ніж очікували

На думку експерта, наступні три місяці в економіці Росії триватиме турбулентність.

Танкери вже обмежені, нафта та газ, які йдуть до Китаю, направляються туди не за "живі" кошти, а за те, що Китай надав декілька років назад кредити майже на 100 мільярдів доларів на побудову транспортних коридорів до Піднебесної,

– наголосив він.

Підприємець назвав ще один чинник, який впливає на економіку Росії.

"В них вже заповнені усі місткості для зберігання нафти чи іншої сировини, в тому числі склади та вагони. Тобто більша частина промисловості працює на склад. А частина газу, який вони видобувають, спалюють", – пояснив він.

За його словами, вже у цьому році очікується значно більший дефіцит бюджету, ніж прогнозувався. А щодо наступного року, то росіяни вже обговорюють різні бюджетні процедури, які скорочують основні напрямки бюджетування.

У росіян є навичка терпіти

Проблеми в економіці вже відчувають на своїх гаманцях й пересічні росіяни.

Вони не є дуже багатими. Крім того, ще мають генетичну пам'ять з "совка", і деяка частина населення може жити в злиднях,

– впевнений Довгополий.

Він наголосив, що за останні 20 років більшість російських регіонів (маються на увазі не великі міста, а селища), досі перебувають у злиднях.

"І для них вже не має значення, ці злидні більше чи менше. У людей сформувалась навичка терпіти", – розповів інвестор.

Він вважає, що російська економіка спадає дуже повільно, люди не одразу помічають, як погіршується їхнє життя, і не реагують дуже гостро на економічні проблеми.

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Маніпулювання російської статистики

Довгополий зауважив, що незалежні експерти, які оцінюють економіку Росії на основі Big Data та обробляють навіть чеки з магазинів, зазначають зростання реальних цін на товари повсякденного вжитку на 40% за 10 місяців.

Навіть, якщо витрати росіян не змінились, вони почали більш дорого купувати менш якісні товари. Саме цим може маніпулювати російська статистика,

– вважає він.

Експерт розповів, що в колах економістів є такий жарт: росіяни два місяці тому відзвітували, що інфляція, якщо з неї прибрати огірки та квітки на літаки, не змінилася.

"Наступного місяця вони теж те, що аномально буде зростати в ціні, викинуть з розрахунків, і будуть звітуватимуть, що з інфляцією все добре", – підкреслив він.

На його думку, цей жарт демонструє, що російській владі вже неможливо приховувати серйозні проблеми в економіці.

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