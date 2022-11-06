Таку думку 24 каналу озвучив український підприємець та інвестор, експерт з бізнесу Денис Довгополий. Раніше повідомлялось про те, коли економіка Росії почне тріщати по швах.

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Війну відчули всі

Довгополий розповів, що в Росії немає людей, які б не відчули війну на собі. Російські економісти говорять, що нічого не змінилось, але насправді люди купують запаси, бо не знають, якими ціни будуть завтра і чи будуть узагалі ці продукти. Вони купують дешевші й менш якісні продукти, навіть якщо це продукція локального виробництва.

На цьому рівні, вони вже всі відчули, але це досі не критично. Однак у них упали реальні доходи. Вони впали на 3% – 7% за останній місяць, що за рік – приблизно 40%,

– зазначив український підприємець.

Імпортозаміщення в Росії

Він продовжив, що про імпортозаміщення в Росії говорять цифри. За 2021 рік її імпорт складав 100 – 160 мільярдів доларів, у цьому році – 18 мільярдів доларів. Працює сірий імпорт, але він не вирішує всіх проблем.

"Айфони вони, наприклад, можуть ще завозити. Утім вони не можуть поремонтувати станки чи конвеєри. Навіть з літаками проблеми, бо не сертифіковані запчастини, які йдуть з Ірану", – зауважив український інвестор.

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Українці можуть допомогти краху економіки Росії

За його словами, нині триває війна економік. Українці допомагаючи економіці України, підтримують нашу державу. Робити це можна ходячи на роботу, отримуючи зарплати, сплачуючи податки, купуючи товари.

Ми можемо тиснути на компанії, які досі залишаються і працюють у Росії. Якщо ми не випхаємо Nestle, Danone, то голоду не буде. Ми можемо нанести пошкодження їхній репутації як роботодавців, і коли вони не зможуть наймати людей у США, Європі, то вони можуть піти з Росії,

– наголосив експерт з бізнесу.

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