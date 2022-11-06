В огляді Міноборони Британії про війну в Україні йдеться, що останні тенденції з відставками у військовому керівництві Росії можуть свідчити, що Кремль збирається перекладати провину за свої невдачі та прорахунки у війні проти України на генералів.

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Кремль хоче зняти із себе провину за провали у війні

Британці нагадують, що 3 листопада замість звільненого генерал-полковника Александра Лапіна командувачем Центрального військового округу, схоже, призначили генерал-майора Алєксандра Лінькова.

У розвідці наголошують, що якщо ця інформація підтвердиться, то це черговий приклад заміни російських командувачів через невдачі на фронті.

Крім того, британська розвідка нагадує, що перед тим Лапіна публічно критикували лідер Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.

Ці відставки свідчать про тенденцію звинувачувати вище командування російської армії у невдачах з досягненням цілей на полі бою. Частково це схоже на спробу зняти цю провину з вищого керівництва Росії в очах внутрішньої аудиторії,

– повідомляє британська розвідка.

Що відомо про зміни у військовому керівництві Росії

Зазначимо, що 8 жовтня вперше було оголошено про зміни у військовому керівництві окупантів. Російську армію вторгнення офіційно очолив Сєргєй Суровікін.

Також 2 жовтня Путін звільнив командувача Західного військового округу. Замість Алєксандра Журавльова на посаду призначили Романа Берднікова.

Крім того, російський диктатор призначив нового командувача Східного воєнного округу. Ним став генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Раніше він воював у Чечні та керував російським військовим контингентом у Карабасі.

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