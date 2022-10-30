На російського командира Лапіна неодноразово нарікали окупанти та звинувачували його у погрозах звичайних військових. Вочевидь, навряд Путін вирішив що йому потрібне більш гуманне військове керівництво, однак все ж через певні причини вирішив відсторони одного з генералів від виконання обов'язків. Про те хто може прийти на заміну російському командирові, 24 каналу розповів Олексій Арестович.

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Лапін був улюбленцем Путіна

Як зазначив Арестович, серед російського командування всі нездари, тому неважливо, хто прийде на заміну Лапіну. Путінські полководці або "середньо" нездари, або – повністю.

Проте Лапін довгий час був ледь не домашньою тваринкою російського диктатора. Путін особисто нагороджував генерала та жав йому руку, але раптово вирішив відсторони його від посади.

Для того, щоб зрозуміти, як працює система, потрібно подивитись, як в ній нагороджують та наказують. Ми бачимо – рефлекторне нагородження, рефлекторне розжалування,

– сказав радник ОП.

Однак, окрім того, він озвучив версію, що Путін "втратив хватку", а у відстороненні Лапіна насправді винен умовний Суровікін чи Пригожин. Через публічну кампанію з дискредитації Лапіна їм вдалось досягнути відсторонення генерала.

Варте уваги – Арестович про відсторонення генерала Лапіна: дивіться повне відео

Коли Україна переможе Росію: прогноз Арестовича

Російська армія продовжує поразок на війні. Україна виграє в глави Кремля Владіміра Путіна значно швидше, ніж того очікували, наприклад, у Сполучених Штатах Америки.

Однак Арестович також зауважив, що США зараз радикально переглядають свої плани щодо підтримки України. Вони хочуть пристосуватися до пришвидшення загальносвітових подій, якими вони певною мірою перестали управляти.