На российского командира Лапина неоднократно жаловались оккупанты и обвиняли его в угрозах обычным военным. Очевидно, вряд ли Путин решил, что ему нужно более гуманное военное руководство, однако все же в силу определенных причин решил отстранить одного из генералов от исполнения обязанностей. О том, кто может прийти на замену российскому командиру, 24 каналу рассказал Алексей Арестович.
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Лапин был любимцем Путина
Как отметил Арестович, среди российского командования все бездари, поэтому неважно, кто придет на смену Лапину. Путинские полководцы либо "средне" бездари, либо – полностью.
Однако Лапин долгое время был едва ли не домашним животным русского диктатора. Путин лично награждал генерала и жал ему руку, но внезапно решил отстранить его от должности.
Чтобы понять, как работает система, нужно посмотреть, как в ней награждают и приказывают. Мы видим – рефлекторное награждение, рефлекторное разжалование,
– сказал советник ОП.
Однако, кроме того, он озвучил версию, что Путин "потерял хватку", а в отстранении Лапина действительно виноват условный Суровикин или Пригожин. Из-за публичной кампании по дискредитации Лапина им удалось достичь отстранения генерала.
Достойно внимания – Арестович об отстранении генерала Лапина: смотрите полное видео
Когда Украина победит Россию: прогноз Арестовича
Российская армия продолжает поражение на войне. Украина выигрывает у главы Кремля Владимира Путина гораздо быстрее, чем ожидали, например, в Соединенных Штатах Америки.
Однако Арестович также отметил, что США сейчас радикально пересматривают свои планы поддержки Украины. Они желают приспособиться к ускорению общемировых событий, которыми они в определенной степени закончили управлять.