В обзоре Минобороны Британии о войне в Украине говорится, что последние тенденции с отставками в военном руководстве России могут свидетельствовать о том, что Кремль собирается переводить вину за свои неудачи и просчеты в войне против Украины на генералов.

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Кремль хочет снять с себя вину за провалы в войне

Британцы напоминают, что 3 ноября вместо уволенного генерал-полковника Александра Лапина командующим Центрального военного округа, похоже, назначили генерал-майора Александра Линькова.

В разведке подчеркивают, что если эта информация подтвердится, то это очередной пример замены российских командующих из-за неудач на фронте.

Кроме того, британская разведка напоминает, что прежде Лапина публично критиковали лидер Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Эти отставки свидетельствуют о тенденции обвинять высшее командование российской армии в неудачах с достижением целей в поле боя. Частично это похоже на попытку снять эту вину с высшего руководства России в глазах внутренней аудитории.

– сообщает британская разведка.

Что известно об изменениях в военном руководстве России

Отметим, что 8 октября впервые было объявлено об изменениях военного руководства оккупантов. Российскую армию вторжения официально возглавил Сергей Суровикин.

Также 2 октября Путин уволил командующего Западным военным округом. Вместо Александра Журавлева на должность назначили Романа Бердникова.

Кроме того, российский диктатор назначил нового командующего Восточным военным округом. Им стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Ранее он воевал в Чечне и руководил русским военным контингентом в Карабахе.

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