Российские СМИ пишут, что официально власти не объяснили, что произошло с Лапиным. С публичного пространства генерал исчез, но он якобы ушел в трехнедельный отпуск.

Ранее Из 128 человек осталось только 12: оккупанты снова жалуются на командующего Лапина

Кто заменит Лапина

По информации журналистов, временным исполняющим обязанности командующего группировкой российских войск "Центр" назначен генерал-майор Александр Линьков.

Заметим, в сети не слишком много информации о нем. Известно, что занимал должность начальника организационно-мобилизационного управления ЦПО.

Лапина резко критиковали "свои же"

В июле Путин присвоил Лапину звание героя России. Однако после серии поражений на войне в Украине, Лапина публично раскритиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Кадыров обвинил генерала сначала в отступлении оккупантов из Харьковской области, затем – в "сдаче" Лимана и прорыве ВСУ в Донецкой области.

Впоследствии русские военныекоры писали, будто Лапина уволили с должности командующего. Официально эта информация не подтверждалась. СМИ утверждали, и о "длительном отпуске" Лапина, и о рапорте на увольнение по собственному желанию.

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