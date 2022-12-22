Список юридичних осіб, проти яких США ввели санкції, опубліковані на сайті американського Мінфіну. До санкційного списку потрапили компанії, залучені до російського військово-промислового комплексу.
До речі Завдяки санкціям та нафті: російський рубль обвалився до мінімуму за понад 6 місяців
Проти кого США запровадили санкції
У новому санкційному списку США проти Росії опинилися:
- концерн "Морінформсистем-Агат" – займається розробкою і виробництвом комплексних конструкцій для військово-промислового комплексу в Росії та за кордоном;
- акумуляторна компанія "Ригель" – розробник і виробник літій-іонних акумуляторів і батарей для систем автономного та безперебійного живлення, засобів зв'язку, транспорту та іншої техніки;
- ЗАТ "ЦНДІ суднового машинобудування" – науково-дослідна і дослідно-конструкторська організація Росії зі створення суднового обладнання, яке встановлюють практично на всіх російських суднах;
- АТ "Морські Навігаційні Системи" – розробник і виробник навігаційних, гідрографічних, гідрометеорологічних, гідроакустичних систем, морської техніки та систем автоматики для суднобудівної галузі.
Також у списку центральний НДІ конструкційних матеріалів "Прометей", концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора", концерн "ЦНДІ "Електроприлад", АТ "Обухівське", Інститут океанології РАН імені Ширшова, ТОВ "Компанія Технополь".
ЄС погодив 9 пакет санкцій проти Росії
Країни Євросоюзу 15 грудня підтримали 9 пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Пакет санкцій зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину.
Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей. До дев'ятого санкційного пакета увійшли обмеження щодо 168 російських компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом.
Також запроваджено заборону експорту в Росію двигунів для авіації, зокрема для дронів.
Ці санкції знизять здатність Росії виготовляти нову та ремонтувати наявну зброю.