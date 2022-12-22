Список юридичних осіб, проти яких США ввели санкції, опубліковані на сайті американського Мінфіну. До санкційного списку потрапили компанії, залучені до російського військово-промислового комплексу.

До речі Завдяки санкціям та нафті: російський рубль обвалився до мінімуму за понад 6 місяців

Проти кого США запровадили санкції

У новому санкційному списку США проти Росії опинилися:

концерн "Морінформсистем-Агат" – займається розробкою і виробництвом комплексних конструкцій для військово-промислового комплексу в Росії та за кордоном;

акумуляторна компанія "Ригель" – розробник і виробник літій-іонних акумуляторів і батарей для систем автономного та безперебійного живлення, засобів зв'язку, транспорту та іншої техніки;

ЗАТ "ЦНДІ суднового машинобудування" – науково-дослідна і дослідно-конструкторська організація Росії зі створення суднового обладнання, яке встановлюють практично на всіх російських суднах;

АТ "Морські Навігаційні Системи" – розробник і виробник навігаційних, гідрографічних, гідрометеорологічних, гідроакустичних систем, морської техніки та систем автоматики для суднобудівної галузі.

Також у списку центральний НДІ конструкційних матеріалів "Прометей", концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора", концерн "ЦНДІ "Електроприлад", АТ "Обухівське", Інститут океанології РАН імені Ширшова, ТОВ "Компанія Технополь".

ЄС погодив 9 пакет санкцій проти Росії

Країни Євросоюзу 15 грудня підтримали 9 пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Пакет санкцій зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину.

Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей. До дев'ятого санкційного пакета увійшли обмеження щодо 168 російських компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом.

Також запроваджено заборону експорту в Росію двигунів для авіації, зокрема для дронів.

Ці санкції знизять здатність Росії виготовляти нову та ремонтувати наявну зброю.