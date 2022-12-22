Список юридических лиц, в отношении которых США ввели санкции, опубликованы на сайте американского Минфина. В санкционный список попали компании, вовлеченные в российский военно-промышленный комплекс.

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Против кого США ввели санкции

В новом санкционном списке США против России оказались:

концерн "Моринформсистем-Агат" – занимается разработкой и производством комплексных конструкций для военно-промышленного комплекса в России и за рубежом;

аккумуляторная компания "Ригель" – разработчик и производитель литий-ионных аккумуляторов и батарей для систем автономного и бесперебойного питания, средств связи, транспорта и другой техники;

ЗАО "ЦНИИ судового машиностроения" – научно-исследовательская и опытно-конструкторская организация России по созданию судового оборудования, устанавливаемого практически на всех российских судах;

АО "Морские Навигационные Системы" – разработчик и производитель навигационных, гидрографических, гидрометеорологических, гидроакустических систем, морской техники и систем автоматики для судостроительной отрасли.

Также в списке центральный НИИ конструкционных материалов "Прометей", концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", концерн "ЦНИИ "Электроприбор", АО "Обуховское", Институт океанологии РАН имени Ширшова, ООО "Компания Технополь".

ЕС согласовал 9 пакет санкций против России

Страны Евросоюза 15 декабря поддержали 9 пакет санкций против России из-за вторжения в Украину. Пакет санкций сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину.

Он предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей. В девятый санкционный пакет вошли ограничения в отношении 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом.

Также введен запрет экспорта в Россию двигателей для авиации, в частности для дронов.

Эти санкции снизят способность России производить новое и ремонтировать имеющееся оружие.