Да, в 9 пакет санкций от ЕС вошли 29 фигурантов расследования The Insider и Bellingcat о сотрудниках секретного подразделения в составе Главного вычислительного центра вооруженных сил страны-террористки.

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Что известно о сотрудниках секретного подразделения оккупантов

Все они являются сотрудниками ГВЦ и большинство работают в подразделении планирования ракетных ударов. Они занимаются наведением на территорию Украины высокоточных российских ракет, бьющих преимущественно по гражданским объектам.

Кого включили в список санкций:

Генерал-майор Роберт Баранов – директор ГВЦ Генерального штаба Вооруженных сил России

Полковник Евгений Капшук – заместитель командира ГВЦ генштаба вооруженных сил России

Полковник Игорь Багнюк – командир отдела предварительного планирования ракетных ударов ГВЦ

Подполковник Антон Тимашинов – отвечает за программирование маршрута всех трех типов управляемых ракет

Капитан Эльвира Обухова

Капитан Павел Обухов

Капитан Виталия Яскелайнен

Лейтенант Артём Веденов

Майор Иван Попов

Майор Матвей Любавин

Лейтенант Екатерина Чугунова

Капитан Сергей Ильин

Капитан Юрий Никонов

Старший лейтенант Дмитрий Тихонов

Капитан Артем Чернов

Капитан Алексей Бетехтин

Лейтенант Никита Поплавский

Майор Андрей Иванютин

Лейтенант Игорь Гроза

Старший лейтенант Николай Тарасов

Капитан Георгий Старостин

Майор Роман Курочкин

Лейтенант Владимир Петров

Капитан Чуликов

Старший лейтенант Ольга Письменская

Старший лейтенант Павел Васильев

Лейтенант Алексей Волков

Капитан Антон Шатун

Капитан Станислав Минков

Издание сообщает, что в ближайшее время санкции против этих наводчиков будут вводить и США.

Кто еще попал в 9 пакет санкций ЕС

Кроме Главного вычислительного центра генштаба России в 9 пакет санкций Европейского Союза вошли российские министры, губернаторы, партии, компании, организации, родственники сторонников режима Путина и пропагандисты.

Также под ограничения попали вооруженные силы России, нацгвардия и ее глава Валерий Золотов, воздушно-космические и воздушно-десантные войска, сухопутные войска, военно-морской флот, силы спецопераций и разведка.