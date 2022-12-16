Новый пакет санкций Евросоюза против России поражает своим охватом. Брюссель ввел ограничения против России в разных областях, в частности в военной и политической.

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Санкции против российской армии

Под новые санкции оказались вооруженные силы России, нацгвардия и ее глава Валерий Золотов, воздушно-космические и воздушно-десантные войска, сухопутные войска, военно-морской флот, силы спецопераций и разведка.

Отдельно под санкции оказался Главный вычислительный центр генштаба России – его сотрудники ответственны за наведение ракет по Украине.

Также под санкции попали российские неонацистские организации "Российский имперский легион", Российское имперское движение", ДШРГ Русич и "Союз добровольцев Донбасса", воюющие на стороне России против Украины.

Санкции против российских политиков

В новом пакете санкций Евросоюза под ограничения попали:

заместители российского премьер-министра Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук;

глава МЧС Александр Куренков;

министр культуры Ольга Любимова;

министр образования Сергей Кравцов;

министр науки Валерий Фальков;

министр цифрового развития Максут Шадаев;

министр юстиции Константин Чученко;

губернатор Московской области Андрей Воробьев;

губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин;

губернатор Тверской области Игорь Руденя;

губернатор Мурманской области Андрей Чибис;

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;

губернатор Калужской области Владислав Шапша;

губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Также под санкции попал председатель конституционного суда России Валерий Зорькин и другие судьи. Компанию им составляют дочери главы оккупационной администрации Ичкерии Рамзана Кадырова – Айшат и Карина, а также племянник Турпал-Али Ибрагимов.

А еще под санкции попали родные бизнесменов Ковальчуков, приближенных к Путину. В частности, против жены Юрия Ковальчука Татьяны и их сына Бориса и против сына Михаила Ковальчука Кирилла и внука Степана.

Кроме того, под санкции попали все партии Госдумы России, в том числе "Единая Россия", КРПФ, ЛДПР и другие.

Санкции против компаний, организаций, пропагандистов

Отдельной частью нового санкционного пакета является введение ограничений против людей и компаний, ответственных за распространение дезинформации и пропаганды:

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания;

Национальная Медиа Группа и ее гендиректор Светлана Балабанова;

Фонд стратегической культуры;

управляющая RT АНО "ТВ-Новости";

гендиректор Russia Today Алексей Николов;

гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин, его заместитель Михаил Тукмачев и главный редактор Михаил Фролов;

гендиректор телеканала "Спас" и телеведущий Борис Корчевников;

телеведущая Марина Ким;

Дмитрий Пучков;

певец Григорий Лепс;

режиссер Никита Михалков.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что после вступления нового пакета санкций в силу количество физических лиц, попавших под ограничение ЕС, составит 1 386 человек, а организаций – 171.