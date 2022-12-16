Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вражає своїм охопленнями. Брюссель ввів обмеження проти Росії у різних сферах, зокрема у військовій та політичній.

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Санкції проти російської армії

Під нові санкції потрапили збройні сили Росії, нацгвардія та її очільник Валерій Золотов, повітряно-космічні й повітряно-десантні війська, сухопутні війська, військово-морський флот, сили спецоперацій та розвідка.

Окремо під санкції потрапив Головний обчислювальний центр генштабу Росії – його співробітники відповідальні за наведення ракет по Україні.

Також під санкції потрапили російські неонацистські організації "Російський імперський легіон", Російський імперський рух", ДШРГ Русич та "Союз добровольців Донбасу", які воюють на боці Росії проти України.

Санкції проти російських політиків

У новому пакеті санкцій Євросоюзу під обмеження потрапили:

заступник російського прем'єр-міністра Татьяна Голікова, Вікторія Абрамченко, Алєксєй Оверчук;

голова МНС Алєксандр Курєнков;

міністерка культури Ольга Любімова;

міністр освіти Сєргєй Кравцов;

міністр науки Валєрій Фальков;

міністр цифрового розвитку Максут Шадаєв;

міністр юстиції Костянтин Чученко;

губернатор Московської області Андрєй Воробйов;

губернатор Астраханської області Ігорь Бабушкін;

губернатор Тверської області Ігорь Руденя;

губернатор Мурманської області Андрєй Чібіс;

губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін;

губернатор Калуської області Владіслав Шапша;

губернатор Новосибірської області Андрєй Травніков.

Також під санкції потрапив голова конституційного суду Росії Валєрій Зорькін та інші судді. Компанію їм складають доньки очільника окупаційної адміністрації Ічкерії Рамзана Кадирова – Айшат та Каріна, а також племінник Турпал-Алі Ібрагімов.

А ще під санкції потрапили рідні бізнесменів Ковальчуків, які наближені до Путіна. Зокрема проти дружини Юрія Ковальчука Татьяни та їхнього сина Бориса й проти сина Міхаіла Ковальчука Кіріла та внука Степана.

Крім того, під санкції потрапили усі партії Держдуми Росії, зокрема "Єдина Росія", КРПФ, ЛДПР та інші.

Санкції проти компаній, організацій, пропагандистів

Окремою частиною нового санкційного пакету є введення обмежень проти людей та компаній, відповідальних за поширення дезінформації та пропаганди:

Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія;

Національна Медіа Група та її гендиректор Свєтлана Балабанова;

Фонд стратегічної культури;

керуюча RT АНО "ТВ-Новості";

гендиректор Russia Today Алєксєй Ніколов;

гендиректор РЕН ТВ Владімір Тюлін, його заступник Міхаіл Тукмачьов та головний редактор Міхаіл Фролов;

гендиректор телеканалу "Спас" та телеведучий Борис Корчевніков;

телеведуча Маріна Кім;

Дмітрій Пучков;

співак Грігорій Лепс;

режисер Нікіта Міхалков.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що після вступу нового пакету санкцій в силу, кількість фізичних осіб, які потрапили під обмеження ЄС становитиме 1 386 осіб, а організацій – 171.