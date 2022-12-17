Так, у 9 пакет санкцій від ЄС увійшли 29 фігурантів розслідування The Insider та Bellingcat про співробітників секретного підрозділу у складі Головного обчислювального центру збройних сил країни-терористки.

До теми Не підпадає під санкції: чому росіянам вдається ефективно виготовляти ракети

Що відомо про співробітників секретного підрозділу окупантів

Усі вони є співробітниками ГОЦ, і більшість працює у підрозділі планування ракетних ударів. Вони займаються наведенням на територію України високоточних російських ракет, які б'ють переважно по цивільних об'єктах.

Кого включили до списку санкцій:

Генерал-майор Роберт Баранов - директор ГОЦ Генерального штабу Збройних сил Росії

Полковник Євген Капшук – заступник коман дира ГОЦ генштабу збройних сил Росії

Полковник Ігор Багнюк – командир відділу попереднього планування ракетних ударів ГОЦ

Підполковник Антон Тімашинов – відповідає за програмування маршруту всіх трьох типів керованих ракет

Капітан Ельвіра Обухова

Капітан Павло Обухов

Капітан Віталія Яскелайнен

Лейтенант Артем Веденов

Майор Іван Попов

Майор Матвій Любавін

Лейтенант Катерина Чугунова

Капітан Сергій Ільїн

Капітан Юрій Ніконов

Старший лейтенант Дмитро Тихонов

Капітан Артем Чернов

Капітан Олексій Бетехтін

Лейтенант Микита Поплавський

Майор Андрій Іванютін

Лейтенант Ігор Гроза

Старший лейтенант Микола Тарасов

Капітан Георгій Старостін

Майор Роман Курочкін

Лейтенант Володимир Петров

Капітан Чуліков

Старший лейтенант Ольга Письменська

Старший лейтенант Павло Васильєв

Лейтенант Олексій Волков

Капітан Антон Шатун

Капітан Станіслав Мінков

Видання повідомляє, що найближчим часом санкції проти цих навідників вводитимуть і США.

Хто ще потрапив у 9 пакет санкцій ЄС

Окрім Головного обчислювального центру генштабу Росії, у 9 пакет санкцій Європейського Союзу увійшли російські міністри, губернатори, партії, компанії, організації, родичі прибічників режиму Путіна та пропагандисти.

Також під обмеження потрапили збройні сили Росії, нацгвардія та її очільник Валерій Золотов, повітряно-космічні й повітряно-десантні війська, сухопутні війська, військово-морський флот, сили спецоперацій та розвідка.