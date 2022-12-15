Про готовність санкцій повідомили кілька дипломатів ЄС. Пакет письмово оформлять до обіду п'ятниці, 16 грудня.
До речі Які санкції запровадили проти Новинського та Паші "Мерседеса": повний перелік заборон
Країни Євросоюзу 15 грудня підтримали 9 пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Раніше деякі країни блокували це, тому погодили обмеження не надто швидко.
Джерело:DPA
Про готовність санкцій повідомили кілька дипломатів ЄС. Пакет письмово оформлять до обіду п'ятниці, 16 грудня.
До речі Які санкції запровадили проти Новинського та Паші "Мерседеса": повний перелік заборон