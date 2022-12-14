Розповідаємо, що ж передбачають санкції, накладені на цих двох одіозних персон. До слова, зауважимо, що 14 грудня для проведення стабілізаційних заходів СБУ навідалася до храмів УПЦ МП у Львові та на Волині.

Читайте також 4 митрополити й архієпископ: Зеленський увів у дію санкції проти 7 ієрархів УПЦ МП

Які санкції наклали проти Новинського

Згідно з додатком, який супроводжує указ президента №820/2022, на Новинського тепер очікує низка обмежень. Мовиться про:

блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій (повне припинення); обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборону або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Ідентичні санкції наклали також на Пашу "Мерседеса" (Лебедя Петра Дмитровича). Відповідні обмеження діятимуть упродовж п'яти років.

Додамо, що РНБО 1 грудня доручила Кабінету Міністрів упродовж двох місяців внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону. Він має стосуватися заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

Якщо ви забули, то нагадаємо, що влітку минулого року Верховна Рада ухвалила рішення про припинення повноважень Вадима Новинського. За це віддали свої голоси 295 народних депутатів.

Сам Новинський має відверто проросійські погляди і ніколи цього не приховував. Перед рішенням Верховної Ради він сам заявив, що хоче скласти мандат. Мовляв, зараз буде "кориснішим у гуманітарній сфері, аніж у політичній".