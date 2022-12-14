Рассказываем, что предусматривают санкции, наложенные на этих двух одиозных персон. Кстати, заметим, что 14 декабря для проведения стабилизационных мероприятий СБУ посетила храмы УПЦ МП во Львове и на Волыни.

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Какие санкции наложили против Новинского

Согласно приложению, которое сопровождает указ президента №820/2022, Новинского теперь ожидает ряд ограничений. Речь идет о:

блокировке активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими; ограничении торговых операций (полное прекращение); ограничении, частичном или полном прекращении транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращении выведения капиталов за пределы Украины; остановке выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулировании или остановке лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недра; запрете участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах; запрете или ограничении захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам; в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет); запрете передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; аннулировании официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений; лишении государственных наград Украины, других форм празднования; запрете на приобретение в собственность земельных участков.

Такие же санкции наложили также на Пашу "Мерседеса" (Лебедя Петра Дмитриевича). Соответствующие ограничения будут действовать в течение пяти лет.

Добавим, что СНБО 1 декабря поручил Кабинету Министров в течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона. Он должен касаться запрета деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

Если вы забыли, то напомним, что летом прошлого года Верховная Рада приняла решение о прекращение полномочий Вадима Новинского. За это отдали свои голоса 295 народных депутатов.

Сам Новинский имеет откровенно пророссийские взгляды и никогда этого не скрывал. Перед решением Верховной Рады он сам заявил, что хочет сложить мандат. Мол, сейчас будет "полезнее в гуманитарной сфере, чем в политической".